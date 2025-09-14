ملا بختيار: الديمقراطية هي السبيل الوحيد لمعالجة أزمات العراق والمنطقة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شدّد السياسي الكوردي ملا بختيار، اليوم الأحد، 14 أيلول 2025، على أهمية تطوير الديمقراطية الحقيقية، واعتبرها السبيل الوحيد لمعالجة أزمات العراق والمنطقة.

وقال ملا بختيار في تصريح لـ كوردستان24: إذا لم تُترسَّخ الديمقراطية، فإن أوضاع العراق والمنطقة ستتجه نحو الأسوأ.

وأضاف: السبيل الوحيد القادر على حل جميع الأزمات هو التقدّم نحو ديمقراطية حقيقية.

وبشأن أحداث لالەزار، اتخذ ملا بختيار موقفاً حازما مؤكداً: من البداية إلى النهاية، لم أقبل بذلك مطلقاً.

وفي رده على سؤال حول الاختلاف بين مسار الديمقراطية في إقليم كوردستان والعراق، أشار ملا بختيار إلى أن الإقليم متقدّم على العراق في هذا المجال.

مضيفاً: نحن في إقليم كوردستان أفضل نسبيا من العراق؛ فقد بدأنا قبلهم.

كما شدّد على أهمية الديمقراطية بالنسبة للأقليات المضطهدة، واصفاً إياها بأنها بمثابة الماء والهواء لهم.

موضحاً: من منظور الأقليات المضطهدة، الديمقراطية أكثر أهمية من نظرة الدول المهيمنة. فهم أمم سائدة، أما نحن فأمة مستضعفة، ولذلك فإن الديمقراطية بالنسبة لنا كالماء والهواء.

وختم بالقول إنه رغم وجود التباينات، فإن الديمقراطية في العراق مقارنة بالدول العربية ليست سيئة، مضيفاً: الديمقراطية بالنسبة لنا ليست مجرد نظام، إنما مبدأ في غاية الأهمية.