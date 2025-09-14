مجلس الدولة يحدّد موعد جلسة مناقشة الخلاف بين بغداد وأربيل حول الإيرادات غير النفطية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بأن مجلس الدولة حدّد يوم الثلاثاء موعداً لمناقشة وتقديم الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء بشأن الخلاف القائم حول الإيرادات غير النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن مجلس الدولة طلب حضور مستشارين عن وزارتي المالية والعدل في حكومة الإقليم، خلال جلسة الثلاثاء، ليتمكّنوا من تقديم الردود القانونية المشتركة أمام مجلس الوزراء.

وتوجد خلافات قانونية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن المواد 29 و30 من قانون إدارة المالية لعام 2019، والمادة 21 في مشاريع القوانين للسنوات 2023 و2024 و2025.

وبدأ مجلس الدولة صباح اليوم الأحد، 14 أيلول/سبتمبر 2025، بمناقشة المذكرة المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان وتصدير النفط والإيرادات المحلية.