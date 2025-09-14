نتنياهو: زيارة روبيو لإسرائيل تُظهر "قوة التحالف الإسرائيلي-الأمريكي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تُظهر "قوة" الروابط بين البلدين.

وقال نتنياهو الذي وصف روبيو بـ "الصديق الاستثنائي" لإسرائيل، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تُظهر مدى "قوة التحالف الإسرائيلي-الأمريكي".

وأضاف نتنياهو للصحافيين بعد زيارة الحائط الغربي أو حائط البراق في القدس الشرقية برفقة روبيو والمبعوث الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي "إنه (تحالف) قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة يجدد خلالها دعم بلاده لإسرائيل، على رغم الضربات التي شنّتها على قطر مستهدفة قادة حماس، ولقيت انتقاداً من الرئيس دونالد ترامب.

كما تأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على إسرائيل على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.