رئيس إقليم كوردستان يجتمع بوفدٍ من آشوريي الولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم (الأحد، 14 أيلول 2025)، وفداً لآشوريي أمريكا برئاسة سام درمو، رئيس المؤسسة الآشورية من أجل العدالة، وضم الوفد شخصيات آشورية بارزة من العراق وأقليم كوردستان مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان خلال لقائهما أحوال الآشوريين في العراق بصورة عامة، وفي إقليم كوردستان بصورة خاصة، وتبادلا الآراء بشأن دور وحضور الآشوريين والمكونات وحاضرهم ومستقبلهم في إقليم كوردستان.

وأكد الوفد الضيف الإعراب عن ثنائه وتقديره للتعايش وقبول الآخر بين مكونات إقليم كوردستان، وشكر إقليم كوردستان على الدعم والمساعدة التي قدمها بعد 2003 كملاذ آمن للآشوريين والمكونات بصورة عامة.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن سعادته بزيارة الوفد إلى إقليم كوردستان، ووصفها بالمهمة والضرورية من أجل العمل المشترك.

وأكد على سياسة إقليم كوردستان وموقفه الثابت في حماية المكونات وثقافة التعايش، مشيداً بدور الآشوريين والمكونات ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة في إقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء حضور ومشاركة الجالية الآشورية والمكونات في أمريكا وفي الخارج عموماً.