تحت شعار دعم المنتج المحلي.. دهوك تستعد لإطلاق مهرجان العنب والعسل الثامن عشر

أربيل (كوردستان 24)- تستعد محافظة دهوك، المعروفة بخصوبة أراضيها وتنوع محاصيلها الزراعية، لإطلاق النسخة الثامنة عشرة من مهرجانها السنوي للعنب والعسل، في حدث يهدف إلى الاحتفاء بالحصاد الوفير ودعم المزارعين المحليين وتعزيز مكانة المنتجات الزراعية في المنطقة.

سيُقام المهرجان، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الزراعية في إقليم كردستان، برعاية كريمة من محافظ دهوك، الدكتور علي تتر، وسيستمر على مدار يومين، بمشاركة نحو 50 مزارعاً محلياً سيقدمون بفخر أجود ما تنتجه أراضيهم من أصناف العنب الشهيرة والعسل الطبيعي النقي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى التي تشتهر بها المحافظة.

وفي تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، كشف السيد أحمد جميل، مدير عام الزراعة في دهوك، عن الأهداف الاستراتيجية للمهرجان وأهميته للقطاع الزراعي في المحافظة.

"هذا المهرجان ليس مجرد احتفال بالحصاد، بل هو نافذة استراتيجية نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الهوية الزراعية الغنية لمحافظة دهوك. هدفنا الأساسي هو خلق فرص تسويقية حقيقية لمزارعينا، وعرض جودة منتجاتنا المحلية التي أصبحت تنافس بقوة في الأسواق، وجذب استثمارات القطاع الخاص الذي نعتبره شريكاً أساسياً في التنمية."

وأشار جميل إلى النجاحات الملموسة التي تحققت في تسويق منتجات دهوك خارج حدود المحافظة، حيث تم تصدير ما يقارب 164 ألف طن من المحاصيل المختلفة إلى أسواق وسط وجنوب العراق، بالإضافة إلى تصدير حوالي 1000 طن من السماق و100 طن من الأرز إلى تركيا، مما يعكس الجودة العالية والثقة المتزايدة في المنتج المحلي.