حلبجة.. مشاريع خدمية جديدة تقترب من الإنجاز لمنع الكوارث وتحسين البنية التحتية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تشهد محافظة حلبجة تنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية والاستراتيجية بمتابعة مباشرة من حكومة إقليم كوردستان، في إطار جهودها لتحسين واقع البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

من أبرز هذه المشاريع، قناة الصرف الصحي التي تجاوزت نسبة إنجازها 95%، والتي ستسهم في حماية ثلاثة أحياء رئيسية من الفيضانات وتجمع مياه الأمطار.

فرحان عزت، المتحدث باسم بلدية حلبجة أوضح أن المشروع خُصص له نحو 3 ملايين دولار من ميزانية وزارة البلديات، مؤكداً أنه سيساهم في الحد من الكوارث الطبيعية ويحسّن حياة السكان بشكل ملموس.

المواطن رعد محمد أعرب عن شكره لحكومة الإقليم على تنفيذ هذا المشروع، داعياً إلى منح حلبجة اهتماماً أكبر نظراً لتضحياتها. فيما أشار آزاد حسين إلى أهمية المشروع، خاصة في فصل الشتاء، مؤكداً أنه سيمنع الكثير من الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

إلى جانب هذا المشروع، شرعت الحكومة بتعبيد وإسفلت معظم أحياء حلبجة بتكلفة تقارب ملياري دينار، بهدف التخفيف من معاناة السكان مع الغبار في الصيف والطين والوحل في الشتاء. بعض هذه الأحياء أُنجزت بالفعل، فيما لا يزال العمل مستمراً في أخرى.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زار محافظة حلبجة مرتين خلال الفترة الماضية، وأعلن خلالها حزمة مشاريع استراتيجية غير مسبوقة في تاريخ المدينة، من بينها صوامع حلبجة، جسر مضيق السيد محمد، جسر توقوت، إضافة إلى مشروع الكهرباء على مدار 24 ساعة، إلى جانب مشاريع خدمية وتنموية أخرى.

بهذه المشاريع، تواصل حكومة الإقليم تعزيز حضورها في حلبجة عبر خطوات عملية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والحد من الأزمات البيئية والمعيشية التي عانى منها السكان لسنوات.

تقرير: آسان محمد – كوردستان24 – حلبجة