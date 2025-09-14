فيديو يظهر رشوة علنية لعناصر شرطة مرور يثير غضب الشارع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أثار مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل ايام، استياءً واسعاً في العراق بعدما وثّق حادثة فساد علنية لعناصر من شرطة المرور في العاصمة بغداد.

الفيديو أظهر دورية شرطة مرور وهي توقف شاحنة محمّلة بصناديق عصائر ومشروبات غازية، وتجبر سائقها على دفع رشوة مقابل السماح له بالمرور وعدم تغريمه. السائق، وتحت ضغط الموقف، سلّم الدورية صندوق عصير لا تتجاوز قيمته ستة آلاف دينار عراقي، قبل أن يحصل على إيصال مخالفة يقوم بتمزيقه لاحقاً.

الحادثة لم تكن معزولة، إذ وثّق مقطع آخر تداولته المنصات، سائقاً يدفع مبلغ خمسة آلاف دينار رشوة مباشرة لعناصر المرور أمام أنظار المارة، في مشهد اعتبره عراقيون "دليلاً على أن الفساد أصبح جزءاً من الروتين اليومي".

المقطع أثار موجة تعليقات غاضبة بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذه الممارسات تعكس تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة منذ عام 2003، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن وضع حد لهذه الظاهرة أو محاسبة المتورطين فيها.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أوضحت فيه أن ما قام به عنصر المرور "تصرف غير قانوني"، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المتورطين. لكن مراقبين شككوا بجدية هذه الوعود في ظل ما وصفوه بـ"غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد".