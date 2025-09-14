ازدهار السياحة في آمد (ديار بكر) مع حلول فصل الخريف

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تشهد ديار بكر مع بداية شهر سبتمبر انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة، مما يؤثر إيجابياً على القطاع السياحي. تؤكد شركات السياحة أن آمد (شمال كوردستان) تركيا، تقع ضمن المثلث الذهبي لبلاد ما بين النهرين وتضم معالم تاريخية مشهورة.

وأشارت جمعية التعريف والسياحة في ديار بكر إلى أن نسبة إشغال الفنادق في المدينة تبلغ مستوى جيد، كما أن عدد السياح يفوق العام الماضي بكثير، وهو ما يرتبط بعملية التسوية السلمية.

أديب باتشال، رئيس جمعية التعريف والسياحة في ديار بكر، يقول إن "هناك تأثير مهم لعملية التسوية على السياحة، حيث نشهد هذا العام وصول سياح أكثر من العام الماضي إلى ديار بكر".

وأضاف باتشال: "ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، تبلغ نسبة إشغال الفنادق في ديار بكر حالياً حوالي 90%. كنا نقول سابقاً إن هدفنا هو استقبال مليون سائح حتى نهاية العام في ديار بكر. الآن نرى أننا نجتذب بسهولة أكثر من مليون سائح إلى ديار بكر. الوضع الآن جيد وسيصبح أفضل".

ازدهار شركات السياحة

نظراً لتوجه السياح في أشهر الصيف نحو البحر، وفي فصلي الخريف والربيع نحو المعالم التاريخية المشهورة، تزدهر سياحة ديار بكر في شهر سبتمبر، كما تقل تكاليف السياحة الثقافية والتاريخية.

مولود باغرماز، مدير شركة سياحية، يقول إنه "في أشهر الصيف يتوجه السياح إلى الأماكن التي تحتوي على البحر. الآن مع شهر سبتمبر انخفضت الحرارة نوعاً ما، فيتوجه السياح نحو السياحة الثقافية والتاريخية، وثقافة وتاريخ ديار بكر غنيان".

وأضاف: "يوجد الآن أيضاً أزمة اقتصادية، ولأن السياحة الثقافية والتاريخية أرخص من السياحة البحرية، يتوجه السياح نحو الثقافة والتاريخ".

تقرير ميداني

وفقاً للبيانات، ازداد عدد السياح الذين زاروا ديار بكر بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حركة ونشاط السياح في ديار بكر حتى 15 أكتوبر.

معلومات إحصائية:

نسبة إشغال الفنادق في ديار بكر: حوالي 90%

ازدياد عدد السياح مقارنة بالعام الماضي: 50%

السياحة الثقافية والتاريخية أرخص من السياحة البحرية

رحلة 6 أيام للبحر: 600 دولار

رحلة الثقافة والتاريخ: 200 دولار

تقرير: ماهر يوكسل – كوردستان24 – آمد (ديار بكر)