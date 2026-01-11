مديرية مياه أربيل: إصلاح أنبوب (إفراز 3) وضخ المياه سيعود خلال 12 ساعة

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مياه أربيل، ڕابر حسين، أن الفرق الفنية تعمل حالياً على تنظيف وإصلاح جزء تعرض للكسر في أنبوب مياه "إفراز 3"، مؤكداً أن المياه ستصل إلى منازل المواطنين خلال الـ 12 ساعة القادمة.

وقال حسين في تصريحٍ لـ كوردستان 24 ، إن جزء من أنبوب مياه إفراز 3 تعرض للكسر في تمام الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم الأحد، وتعمل الفرق الفنية حالياً وبشكل متواصل على إصلاحه.

وأشار حسين إلى أن هذا الكسر لن يؤدي إلى أزمة نقص مياه في أحياء أربيل، نظراً لأن تلك الأحياء قد زودت بالمياه بشكل مستمر طوال الليلة الماضية، بالإضافة إلى أن عملية الإصلاح لن تستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف مدير ماء أربيل أنه سيتم حل مشكلة الكسر في أنبوب "إفراز 3" خلال الـ 12 ساعة القادمة تقريباً، ليعود المشروع إلى العمل بصورة طبيعية.

يُذكر أن مشروع "إفراز 3" يوفر حوالي 35% من احتياجات مدينة أربيل للمياه، ويتكون المشروع من سبع مضخات، تعمل خمس منها حالياً بينما توجد مضختان كاحتياط.

أما الأحياء التي تعتمد على خط "إفراز 3" فهي: (سيداوة، مامۆستايان، باداوة، جزء من أحياء قەڵاتی نوێ، بێرکۆتی نوێ، فەرمانبەران، پێنجی حەسارۆک و هاوکاری).