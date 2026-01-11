صحيفة "ديلي ميل": ترامب يأمر بإعداد خطة لغزو "غرينلاند" والجنرالات يرفضون

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن صدور توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بإعداد خطة عسكرية لغزو جزيرة "غرينلاند".

تأتي هذه الخطوة مدفوعة برغبة "الصقور" في البيت الأبيض، وفي مقدمتهم المستشار ستيفن ميلر، لتعزيز النفوذ الأمريكي في القطب الشمالي.

ووفقاً للمصادر، يرى الفريق المؤيد للمبادرة ضرورة التحرك السريع لقطع الطريق أمام تنامي النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، خاصة بعد ما وصفوه بـ"النجاح" في ملف الإطاحة بنيكولاس مادورو.

في المقابل، أبدت القيادة العسكرية الأمريكية اعتراضاً حازماً على هذه الخطط، حيث وصف جنرالات في الجيش المبادرة بأنها "غير قانونية" وتفتقر إلى الغطاء التشريعي من الكونغرس.

ويرى دبلوماسيون أن إثارة قضية غرينلاند قد تكون مناورة سياسية من ترامب لتحويل الأنظار عن الأزمات الاقتصادية المحلية وتوجيه الرأي العام نحو قضايا خارجية قبيل انتخابات التجديد النصفي.

إلی ذلك أعلنت الأحزاب السياسية في غرينلاند أنها لا تريد أن تكون تحت سيطرة واشنطن، في وقت لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً باستخدام القوة للسيطرة على الإقليم الدنماركي الغني بالمعادن، مما أثار قلقا على مستوى العالم.