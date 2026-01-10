توقف استيراد الذهب في العراق احتجاجا على التعرفة الجديدة

منذ ساعتين

أربيل ( كوردستان24 )- قرر ممثلو شركات الذهب والصاغة في العراق، اليوم السبت عبر بيان، إيقاف التحويل والايداع والاستيراد، بعد قرار الحكومة المفاجئ برفع التعرفة الجمركية على الذهب.

ويعاني أصحاب الشركات والصاغة من تحديات في سوق الذهب، وفي السياق، صدر بيان صدر عن الممثلين وشركات الذهب والصاغة في العراق من أصحاب الشركات والعاملين في هذا القطاع، دعا أصحاب شركات الذهب والصاغة في البلاد، إلى التريّث وإيقاف عمليات التحويل والايداع المصرفي والاستيراد، إلى حين إيجاد حلول جذرية وعادلة من قبل الجهات الحكومية المختصة، لتتضمن مراجعة وتعديل الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بهذا القطاع الحيوي.

وأدت الإجراءات الحكومية الأخيرة، المتمثلة بفرض رسوم كمركية وأمانات ضريبية بنسبة 6 بالمئة وبصيغتها الحالية، إلى إرباك واضح في حركة الاستيراد، وتراجع كبير في النشاط التجاري"

موضحا ان "هذا الأمر انعكس سلبًا على سوق الذهب، في نشاطه، فضلاً عن تسريح أعداد كبيرة من العاملين".

واشار إلى توجّه عدد غير قليل من الشركات إلى إغلاق أعمالها أو الشروع بتصفيتها، وتسبب في شلل شبه كامل نتيجة، لما وصفه البيان، بإجراءات مجحفة لا تتناسب مع طبيعة هذا القطاع وحجمه ودوره الاقتصادي.