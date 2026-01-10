أنباء عن قطع رواتب الأطباء العاملين في القطاع الخاص تهز الشارع العراقي.. والصحة الاتحادية تنفي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24) – نفت وزارة الصحة، اليوم السبت، إيقاف صرف الرواتب الحكومية للأطباء العاملين في العيادات الخاصة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب: "أنفي ما تم تداوله بشأن إيقاف صرف الرواتب الحكومية للأطباء العاملين في العيادات الخاصة".

وأضاف البدر في كلمته "تؤكد الوزارة أن الخبر المتداول غير صحيح وعارٍ عن الصحة، ولم يصدر أي توجيه أو قرار من الحكومة أو وزارة الصحة بهذا الشأن".

وجاء البيان الحكومي عبر المتحدث باسم وزارة الصحة، بعدما انتشر خبر منذ عدة أيام، يفيد بأن الأطباء الذين يتبعون وزارة الصحة العراقية، وينشطون إلى جانب ذلك في عيادات خاصة، ستُقطع رواتبهم الحكومية. وكان انتشار هذا الموضوع، قد أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه المواطنون انتقادات شديدة، قبل أن يصدر نفي الوزارة اليوم بشكل رسمي، لأي إحتمال لتنفيذ خطة من هذا النوع.

وتظهر البيانات المتوفرة، امتلاك العراق لـ38 ألف طبيب، وهو ما يجعل معدل كثافة الأطباء بالنسبة لعدد السكان يتراوح بين 9 و10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، بالمقابل يبلغ التقييم المعتمد حسب معيار منظمة الصحة العالمية 23 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة، ما يعني أنّ كثافة الأطباء في العراق أقل من نصف المعدل العالمي، فيما يجعل الشريحة من بين الشرائح الأقل بحسب عدد الشرائح المهنية بين سكان البلاد .