ثلوج قياسية لم تشهدها شمزينان منذ عقدين.. سماكتها تتجاوز 4 أمتار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تشهد المناطق الجبلية الواقعة في شمزينان بشمال كوردستان(تركيا) موجة تساقط ثلوج غير مسبوقة، حيث سجلت مستويات قياسية لم تشهدها المنطقة منذ نحو 20 عاماً.

وأفاد مراسل كوردستان24، من منطقة "وادي قوطو" الوعرة، بأن سماكة الثلوج تجاوزت في بعض المسارات 3 إلى 4 أمتار، مما تسبب بصعوبات كبيرة في حركة التنقل وزيادة مخاطر الانهيارات الثلجية من المنحدرات المحيطة بالوادي.

وتعمل الفرق الفنية وآليات إزالة الثلوج بشكل متواصل لفتح الطرق الحيوية التي تربط القرى والبلدات، وسط تحذيرات من عواصف ثلجية قد تؤدي إلى إغلاق الطرق مجدداً لعدة أيام.

وتعد هذه الموجة هي الأقوى منذ عقود، مما

استنفر الجهود الخدمية في المنطقة لتأمين سلامة المواطنين العالقين وسط هذه الظروف الجوية القاسية.