إدارة كرميان المستقلة تشهد عصرها الذهبي في مشاريع الطرق والجسور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبدالكريم، لـ كوردستان24، اليوم الأحد 14 أيلول 2025، أن إدارة كرميان المستقلة، تشهد تنفيذ 27 مشروع طريق، ضمنها 6 جسور، وتبليط "تعبيد" عدد من الطرق، مشيراً إلى انتهاء العمل في الطريق الرئيسي كلار – دربنديخان بنسبة 100%، والذي سيخدم المواطنين ضمن حدود كرميان، وبلغت تكلفة المشاريع نحو 454 مليار دينار.

من جهته، أشار مشرف إدارة كرميان المستقلة، جلال شيخ نوري، إلى تنفيذ عدد ملحوظ من مشاريع الطرق ضمن المنطقة، مؤكداً أن حصة الأسد كانت من نصيب القرى.

وأضاف نوري، إنه، خلال العامين الماضيين شهدت الطرق في المنطقة عصرها الذهبي، حيث دخلت معظم المشاريع حيز التنفيذ، وعدد كبير منها شارف على الانتهاء.

كما أشار إلى أن انتهاء الطريق الرابط بين كرميان والمحافظات العراقية، سيسهم في ازدهار تلك القرى.

منذ بداية تشكيلها، أولت الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان، اهتماماً كبيراً بمشاريع الطرق التي تعد جانباً مهماً لإحياء قطاعات التجارة، الصناعة، الزراعة والسياحة.

وكانت مشاريع الطرق والبنية التحتية التي أُنجزت خلال فترة التشكيلة التاسعة، بلغت أكثر من 700 مشروع، واستخدام أكثر من 12 مليون متر مربع من الإسفلت في تعبيد الشوارع والطرق في عموم الإقليم.

خلال عهد الكابينة التاسعة تم تنفيذ أكثر من 700 مشروع لتشييد الطرق، بإجمالي 2681 كيلومتر من الطرق، شملت إنشاء طرق جديدة وصيانة الطرق القائمة.

هذه المشاريع تضمنت تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق باستخدام أكثر من 12 مليون متر مربع من الإسفلت"، وُزعت على ثلاث أنواع من الميزانيات: ميزانية تشغيلية، ومشاريع صغيرة ضمن الميزانية الأساسية، ومشاريع تم تنفيذها بتمويل من نسبة 30% من عائدات محطات حساب الوزن.

من بين أبرز المشاريع المنجزة كان نفق "بيرمام" وجسرين استراتيجيين، هما جسر "زي گەورە" (المعروف بجسر گوبال) وجسر "دربندي رانية"، حيث يبلغ طول الأول 1000 متر بكلفة تجاوزت 59 مليار دينار ، ويربط بين محافظتي أربيل ودهوك، ويُعتبر ذا أهمية استراتيجية لربط الإقليم بتركيا. أما الجسر الثاني، فيبلغ طوله 420 مترًا بكلفة قاربت 11.4 مليار دينار.

التشكيلة التاسعة أعطت أولوية كبيرة لقطاع الطرق والأنفاق والجسور، رغم التحديات المالية، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين، وفتح طرق جديدة إلى القرى والمناطق .

شهد قطاع الطرق اهتمامًا خاصًا في التشكيلة التاسعة، لاسيما عبر توسيع شبكة الطرق الخارجية، وإنشاء شوارع استراتيجية مثل شارع 120م و150م في أربيل، وربطها بطريق سريع يصل إلى دهوك، بالإضافة الى الطرق الأخرى التي لم ينتهي العمل فيها لغاية الان.