أربيل تطلق حملة واسعة لإزالة الإعلانات العشوائية عن الجدران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في أربيل، باشرت بلدية المدينة حملة واسعة لإزالة ومحو الكتابات والإعلانات المنتشرة على الجدران والأماكن العامة، مع التأكيد على فرض غرامات مالية بحق المخالفين.

وقال رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، في تصريح لموقع كوردستان24، اليوم الأحد، "أطلقنا حملة شاملة ضمن حدود البلدية لإزالة جميع الإعلانات غير القانونية المكتوبة على الجدران والأماكن العامة".

وأوضح هادي أن المواقع التي ستتم معالجتها في إطار الحملة ستخضع لاحقاً للرقابة، مبيناً أن تكرار هذه المخالفات سيقابل بعقوبات صارمة، لما تسببه من تشويه لمظهر المدينة وإخفاء اللوحات العامة.

وأضاف: "سبق أن نفذنا حملات مماثلة، لكن هذه المرة ستكون لدينا خيارات غير محدودة في التعامل مع المخالفين".

وبحسب المتابعات، فإن بعض أصحاب الأعمال يلجأون إلى استغلال جدران الأماكن العامة للإعلانات، فيما وجهت وزارة التربية أكثر من مرة تحذيرات بخصوص استخدام جدران المدارس لهذا الغرض.