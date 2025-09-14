كييف تعلن مسؤوليتها عن هجومين استهدفا شبكة السكك الحديد الروسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لوكالة فرانس برس الأحد مسؤولية كييف عن عمليتي تخريب طالتا في نهاية هذا الأسبوع شبكة السكك الحديد الروسية، وأودتا بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات من الجيش، نفذت هجوما السبت في منطقة أوريول الروسية، وآخر صباح الأحد في منطقة لينينغراد.

وأعلن حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو على تلغرام خروج قطارين عن مسارهما صباح الأحد في منطقتين منفصلتين.

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤوليتها عن أحد هذين الحادثين، بالقول إنها قامت الأحد قرابة الساعة 02,30 بتفجير جزء من خط السكك الحديد بين مدينتي سانت بطرسبرغ وبسكوف.

وأشار الحاكم الروسي الى أن هذا الحادث أدى إلى خروج قطار بضائع عن مساره، من دون وقوع أي إصابات، بينما أكدت الاستخبارات الاوكرانية أن الصهاريج "دُمّرت مع وقودها".

ونشرت وسائل إعلام روسية صورا تُظهر انقلاب عدة عربات على طول المسار.

وفي المنطقة نفسها، أدى خروج قطار آخر عن مساره الأحد إلى مقتل السائق قرب محطة سيمرينو في غاتشينا، بحسب الحاكم.

والسبت، انفجرت عبوة ناسفة على جزء من السكة الحديد في منطقة أوريول في غرب روسيا ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الوطني الروسي، بحسب السلطات.

وأشارت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إلى أنها نفذت العملية لتعطيل الاتصال بين مدينتي أوريول وكورسك، لافتة الى أن القتلى كانوا خبراء في إزالة الألغام أُرسلوا إلى هناك بعدما عثر موظفو السكك الحديد الروسية على ألغام.

وتعرضت شبكة السكك الحديد في روسيا لحوادث مختلفة منها خروج قطارات عن مساراتها وانفجارات وحرائق، تقول السلطات إنها نتيجة عمليات تخريب أوكرانية.

ولا تتبنى كييف عادة الهجمات لكنها غالبا ما ترحّب بها مبررة ذلك بأن روسيا تستخدم شبكة قطاراتها لنقل جنود ووقود إلى مقاتليها على الجبهة.

وأفاد مصدر من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وكالة فرانس برس بأن أوكرانيا هاجمت أيضا مصنعا للكيماويات السبت في منطقة بيرم الروسية، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وأضاف المصدر أن الهجوم نفّذ باستخدام طائرات مسيّرة على شركة "ميتافراكس كيميكالز بي جي إس سي" التي تنتج مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.

وقال المصدر إن معدات تضررت جراء الهجوم.

وكان حاكم المنطقة دميتري ماخونين أعلن السبت عبر تطبيق تلغرام أن "مؤسسة صناعية" في مدينة غوباخا تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، من دون أن يتسبب في وقوع إصابات، مؤكدا أن المصنع لا يزال يعمل "بشكل طبيعي".

AFP