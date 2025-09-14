المفوضية تصادق على الانتشار النهائي: أكثر من 21 مليون ناخب يستعدون للإدلاء بأصواتهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، مصادقة مجلس المفوضين على خطة الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين، إيذاناً ببدء العملية الانتخابية على نطاق واسع.

وبحسب بيان للناطق الإعلامي باسم المفوضية، جمانة الغلاي، بلغ العدد الكلي للناخبين 21,404,291 ناخباً، توزعوا على النحو الآتي:

- التصويت العام: 20,063,773 ناخباً، موزعين على 8,703 مركزاً انتخابياً و39,285 محطة اقتراع.

- التصويت الخاص: 1,313,980 ناخباً، في 809 مراكز و5,104 محطات اقتراع.

- النازحون: 26,538 ناخباً، يتوزعون على 97 مركزاً انتخابياً و321 محطة اقتراع.

وأكدت المفوضية أن هذه الأرقام تعكس الجاهزية الكاملة لإجراء الانتخابات، بما يضمن شمول جميع فئات الناخبين في مختلف المحافظات.

وكان مجلس الوزراء العراقي صوّت على تحديد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.