عبد الله ويسي: قوبانجي تلقّى معلومات غير صحيحة عن أوضاع كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، عبد الله ويسي، اليوم السبت، بياناً ردّ فيه على إمام جمعة النجف، صدر الدين قوبانجي، على خلفية ما طرحه الأخير في إحدى خطبه من معلومات اعتبرها غير دقيقة بشأن إقليم كوردستان.

وقال ويسي في بيانه، إن رجل الدين ينبغي أن يكون من أهل الإصلاح والخير، وأن يقدّم الحقيقة للناس، لا أن يدفع المستمعين نحو الانحراف الذهني بالكلام القاسي أو غير الصحيح.

وأضاف أن ما ذكره قوبانجي في خطبته حول إقليم كوردستان بعيد كل البعد عن الواقع ولا يستند إلى أي أساس، مشيراً إلى أنه لا يُعلم ما إذا كان ما قاله جاء عن قصد وبأسلوب انفعالي، أم أنه تلقّى تلك المعلومات بصورة غير صحيحة.

ودعا رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، إمام جمعة النجف، إلى زيارة الإقليم للاطلاع مباشرة على حالة الاستقرار والتطور فيه، مؤكداً أن مثل هذه الزيارة قد تساعده في إعادة النظر وفتح سمعه وبصره على الحقيقة.

وفيما يلي نص البيان:

أودّ هنا الردّ على السيّد صدر الدين قوبانجي، إمام جمعة النجف، الذي طرح في خطبةٍ له معلومات غير صحيحة وغير دقيقة بشأن إقلیم كوردستان، وذلك على النحو الآتي:

1- ينبغي لرجل الدين أن يكون من أهل الإصلاح والخير، وأن يبيّن الحقيقة للناس، لا أن يدفع المستمعين نحو الانحراف الذهني عبر الكلام القاسي أو غير الصحيح.

2- ما ذكره قوبانجي في خطبته عن إقلیم كوردستان بعيدٌ كل البعد عن الواقع، ولا يقوم على أي أساس. ولا نعلم هل قال تلك الكلمات الخاطئة عن قصد وبأسلوب انفعالي، أم أنها وصلت إليه بصورة غير صحيحة.

3- إذا كان يرغب في رؤية الصورة الحقيقية لكوردستان، فإننا ندعوه إلى زيارة الإقليم ليرى بعينه حالة الاستقرار والتطور فيها، ولعلّ ذلك يساعده على إعادة النظر وفتح سمعه وبصره على الحقيقة.