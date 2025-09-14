فؤاد حسين يطرح مبادرة لعقد اجتماع مشترك يضم دول الخليج والعراق وإيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الأحد الموافق 14 أيلول 2025، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقد في الدوحة لبحث الهجمات الإسرائيلية على دولة قطر.

و خلال اللقاء، جرى بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، إضافةً إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وما تفرزه من تحديات سياسية وأمنية.

كما طرح حسين، مبادرة لعقد اجتماع مشترك يضم دول الخليج والعراق وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي.

وفقاً لبيان الخارجية العراقية: "أدان الوزيران الاعتداء الغاشم الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، وما يمثله من تهديد خطير لاستقرار المنطقة".