السوداني يصل قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين 15 أيلول 2025، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

يذكر أن القمة العربية الإسلامية الطارئة هي قمة طارئة عقدت بمشاركة الدول العربية والدول الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، لبحث الرد على الاستهداف الإسرائيلي على قطر.

وتبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 على العاصمة القطرية الدوحة، حيث استهدفت هذه الغارات الإسرائيلية منطقة كتارا التي يقع فيها المقر الذي يقيم فيه أعضاء وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الضحايا من فلسطين ومن قطر.