عامودا.. شابة كوردية تكسر القيود وتدرّب النساء على قيادة السيارات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في مدينة عامودا بشمال غرب كوردستان، استطاعت الشابة الكوردية هيلين محمد أن تحقق نجاحًا لافتًا في مجال غير مألوف للنساء في مجتمعها، إذ افتتحت دورات لتعليم قيادة السيارات للفتيات والنساء، ما جعلها مصدر فخر واعتزاز لعائلتها وأصدقائها.

هيلين، التي بدأت بشغف منذ طفولتها، أكدت في حديثها لـ كوردستان24 أن سر نجاحها يكمن في الدعم الكبير الذي تلقته من عائلتها".

وأضافت، "كان لدي شغف كبير منذ صغري لتعلم القيادة والعمل في هذا المجال. في البداية علّمت أهلي وأصدقائي، وهم من شجعوني على أن أكون مدربة. بدأت بتعليم 40 شخصًا، ومع الإقبال الكبير على الدورات واصلت العمل وطوّرته."

إقبال واسع من الفتيات

توافدت فتيات من مختلف مدن شمال غرب كوردستان، وخاصة من قامشلو، إلى عامودا للانضمام إلى دورات هيلين، والتي تدمج بين التعليم النظري والعملي على غرار أنظمة التدريب في الدول الأوروبية.

ياسمين فرهاد – متدربة من القامشلي قالت لكوردستان24، "تعلمت القيادة مع المدربة هيلين. ما يميز هذه الدورات أنها تقدم دروسًا نظرية وعملية، وتُدرّبنا على كيفية القيادة في الشوارع المزدحمة والطرق الخارجية."

كسر القيود الاجتماعية

نجاح هيلين يعكس التغيير المتسارع الذي تشهده المنطقة، حيث تمكنت العديد من النساء والفتيات في السنوات الأخيرة من إطلاق مشاريع خاصة بهن، بدعم من عائلاتهن، ما ساعد على كسر حواجز الخوف والعادات التقليدية. وقد حققت المرأة الكوردية خلال هذه الفترة تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات.

تقرير: باور ملاعلي – كوردستان24 – عامودا