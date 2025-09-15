التجارة الاتحادية تباشر بتوزيع 500 مليار دينار لدعم الفلاحين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، بتوزيع 500 مليار دينار لدعم الفلاحين في عموم المحافظات.

وقال وزير التجارة أثير داود الغريري، في بيان: إن " رئيس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ قدره (500) مليار دينار لدعم الفلاحين في جميع المحافظات، وذلك في إطار مساندة هذه الشريحة وتعزيز النشاط الزراعي ".

وأكد أن "القرار ينسجم مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تمكين الفلاحين وتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه، أوضح المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الگرعاوي، أن "الشركة ستباشر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع آليات شفافة وعادلة لتوزيع هذه المبالغ، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من الفلاحين في عموم البلاد".

ولفت الى أن "هذا الدعم يعد خطوة مهمة لتعزيز ثقة الفلاحين ببرامج الدولة ، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحقق استقرار السوق المحلية".