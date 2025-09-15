جابر الحرمي لـ كوردستان24: استهداف إسرائيل لقطر اعتداء على كل الدول العربية والإسلامية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في مقابلة خاصة مع كوردستان24، أكد الكاتب والصحفي القطري جابر الحرمي أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، في وقت كانت فيه وفود حركة حماس متواجدة في الدوحة للتفاوض، مثّل "سابقة خطيرة في التاريخ"، حيث إن إسرائيل – على حد وصفه – أقدمت لأول مرة على استهداف وسيط يسعى لإيجاد حلول للصراع.

تضامن عربي وإسلامي غير مسبوق

الحرمي شدّد على أن ما يميّز هذه المرحلة هو حجم التضامن الدولي مع قطر، ليس فقط من الدول العربية، بل من دول إسلامية وحتى قوى كبرى مثل بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين. وأشار إلى أن ما حدث مثّل أيضًا محطة نادرة في مجلس الأمن الدولي، حيث صدرت إدانات واضحة ضد إسرائيل، وهو ما جعلها في عزلة دولية غير مسبوقة.

دعوة للردع الجماعي

وأضاف الحرمي أن الاستهداف الإسرائيلي لا يقتصر على قطر فحسب، بل يشكّل تهديدًا مباشرًا لكل دول المنطقة. وقال:

"علينا ألّا ننتظر هجمات جديدة من إسرائيل على دولنا العربية والإسلامية. المطلوب اليوم هو اتخاذ خطوات عملية تردع نتنياهو وحكومته المتطرفة عن الاستمرار في سياساتها العدوانية."

دور قطر والدول الإقليمية

وبيّن الحرمي أن لقطر علاقات مميزة مع الولايات المتحدة التي تعتبرها حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو، معتبرًا أن واشنطن مطالبة بإثبات جديتها في الحفاظ على هذه الشراكة، لا سيما بعد ما وصفه بـ"خيانات" إسرائيل واستهدافها لقطر. وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يعد استهدافًا للمنظومة الخليجية والعربية بأكملها، التي مثّلت على الدوام ركيزة للاستقرار والتنمية.

وختم الحرمي حديثه بالتأكيد على أهمية توحيد الموقف العربي والإسلامي في مواجهة السياسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة العربية – الإسلامية في دمشق بمشاركة واسعة وغير مسبوقة من القادة، يعكس رغبة جماعية في بلورة رد حاسم يضع حدًا للانتهاكات الإسرائيلية ويصون كرامة وحقوق الشعوب في المنطقة.