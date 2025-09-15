مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة الثلاثاء بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في قطر.

وأعلن المجلس أن "هذا النقاش العاجل يعقد استجابة لطلبين رسميين قدمتهما" الأربعاء الماضي "باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف مجلس حقوق الإنسان أن الجلسة ستتناول "العدوان العسكري الأخير الذي شنته دولة إسرائيل على دولة قطر في 9 أيلول/سبتمبر 2025".

وسيكون هذا، النقاش العاجل العاشر الذي يُعقد منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006.

نفّذت إسرائيل هجوما على مجمع سكني في الدوحة استهدف مسؤولين في حماس.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل خمسة من عناصر الحركة وأحد أفراد قوات الأمن القطرية، لكن أكدت حماس نجاة المسؤولين المستهدفين.

ولقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج حليفة الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.

AFP