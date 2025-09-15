حكومة بريطانيا تندّد بخطاب ماسك "التحريضي" في تجمع اليمين بلندن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نددت الحكومة البريطانية، الاثنين، بما وصفته بأنه "خطاب خطير وتحريضي" استخدمه الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال تظاهرة ضمت ما بين 110 و150 ألف شخص في لندن السبت بدعوة من اليمين المتطرف.

وقال ماسك الذي تحدث عبر الفيديو خلال هذه التظاهرة الضخمة "سواء اخترتم العنف أم لا، سيأتيكم العنف ... إما أن تقاوموا أو تُقتلوا".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر "الخطاب خطير وتحريضي بشكل واضح ... إنه يهدد بالعنف. إنه يهدد بالترهيب في شوارعنا".

واكد أن "المملكة المتحدة بلد عادل ومتسامح ويحظى بالاحترام" مشيرا الى أن "آخر ما يريده الشعب البريطاني هو هذا النوع من الخطاب التحريضي والخطير".

كما دعا ماسك خلال خطابه إلى اجراء تغيير في حكومة المملكة المتحدة، متحدثا عن "تآكل بريطانا السريع بسبب الهجرة الجماعية وغير المنضبطة".

وقال "ليس أمامنا أربع سنوات أخرى ... هذا وقت طويل للغاية. يجب القيام بشيء ما. يجب حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة".

وتظاهرة اليمين المتطرف التي خرجت السبت في لندن ودعا اليها الناشط البريطاني تومي روبنسون وُصفت بأنها من أجل "حرية التعبير"، ويرى مراقبون أنها أكبر تظاهرة لليمين المتطرف خلال العقود الأخيرة.