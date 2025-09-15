شرطة السليمانية تغلق "جافي لاند" السياحي لحين تسديد الديون المتراكمة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أغلقت قوة من الشرطة، اليوم الاثنين، أبواب مشروع "جافي لاند" السياحي في السليمانية، وأبلغت موظفيه بالعودة إلى منازلهم لحين صدور قرار جديد بشأن إعادة افتتاحه، وفق ما أفاد به مراسل كوردستان24.

جاء الإجراء عقب إعلان وزارة المالية أن المشروع لا يمكن تشغيله مجدداً نظراً للديون المترتبة عليه، مؤكدة أن "جافي لاند" بات خالياً من الزوار وأبوابه مغلقة.

وأشارت الوزارة إلى أن 60 مشروعاً من "جافي لاند" و"ناليا" طُرحت في مزاد علني، فيما فُتح في الأيام الأخيرة باب الاكتتاب للراغبين في شراء أسهم بالمشروعين.

وكان مدير التفتيش الضريبي في المديرية العامة للضرائب بإقليم كوردستان، هاوري بختيار، قال في تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، إن مشروع جافي لاند الذي افتتح عام 2013، كان معفياً من الضرائب لمدة 10 سنوات مثل جميع المشاريع الحديثة بالإقليم.

وأشار بختيار إلى أنه وبعد عام 2023، كان على إدارة جافي لاند تقديم الإيرادات السنوية للمشروع والضرائب الحكومية في الموعد المحدد، وهو ما لم يفعله حتى الآن.

وأكد بختيار على أنه مع أن مشروع جافي لاند كان معفيًا من دفع الضرائب، إلا أن هناك مسؤوليات أخرى على مالك المشروع كان ينبغي تنفيذها في الوقت المحدد، ولم يتم تنفيذها، وهي:

١. ضريبة المبيعات، وهي دفع ١٠٪ من إيرادات جميع المطاعم والألعاب وكل شيء في المشروع للحكومة، ولكن لم تُرسل أي أموال.

٢. كان على جافي لاند تقديم تقاريرها السنوية إلى إدارة الضرائب بشفافية.

٣. ضرائب الموظفين؛ إذ كان على الشركة دفع الضمان الاجتماعي لمديرية الضرائب كل ثلاثة أشهر، لكنهم احتفظوا بجميع الأموال لأنفسهم.