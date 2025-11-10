دياربكر تسجّل نمواً ملحوظاً في صادراتها.. والعراق الشريك التجاري الأول بفضل بوابة إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت غرفة الصناعة والتجارة في دياربكر أن صادرات الولاية شهدت ارتفاعاً واضحاً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 235 مليون دولار، مقارنة بـ 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة وصلت إلى 17.05%.

وبحسب بيانات الغرفة، جاء العراق في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة من دياربكر، إذ وصلت قيمة الصادرات إليه خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى 120 مليون دولار، بعدما كانت 103 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2024. ويعود الجزء الأكبر من هذه الحركة التجارية إلى التعامل المباشر مع إقليم كوردستان الذي يشكّل بوابة اقتصادية مهمة لأسواق العراق.

كما جاءت سوريا في المرتبة الثانية ضمن قائمة المستوردين من دياربكر، تلتها أذربيجان في المرتبة الثالثة، ثم جورجيا رابعاً، ما يعكس توسع شبكة الصادرات نحو أسواق المنطقة رغم التحديات الاقتصادية.

وقالت يلدز تورك، رئيسة لجنة التجارة الخارجية في غرفة الصناعة والتجارة في دياربكر، إن هذه الأرقام تُظهر أن العلاقات التجارية مع العراق وإقليم كوردستان تستند إلى ثقة واستقرار نسبي، مضيفةً:

"حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، يأتي العراق في صدارة شركائنا التجاريين. هناك تأثير واضح للبيئة السياسية الحالية التي تسهّل الحركة التجارية، وإذا ما استمر الاستقرار وتم توسيع المعابر الحدودية، يمكن أن يشهد القطاع نمواً أعلى بكثير."

رجال الأعمال بدورهم أكدوا أهمية تسهيل مرور الشاحنات وتقليل الرسوم الجمركية لتعزيز النشاط التجاري مع الإقليم.

وقال رجل الأعمال أوزغور ممه‌دأوغلو، "الاستقرار في إقليم كوردستان لعب دوراً رئيسياً في زيادة صادراتنا. إذا خُفِّفت الإجراءات الحدودية وتم تقليل فترات الانتظار، فمن الممكن أن تتضاعف صادرات دياربكر نحو العراق خلال فترة قصيرة."

ويرى مراقبون أن الموقع الجغرافي لدیاربكر وقربها من المعابر المؤدية إلى إقليم كوردستان يمنح الولاية فرصة للتحول إلى مركز تجاري إقليمي، شرط استمرار الاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

تقرير: ماهر يوكسل – كوردستان24 – ديار بكر