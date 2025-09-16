مجلس الدولة يبدأ اجتماعًا لمناقشة ملف عائدات النفط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر في مجلس الدولة لكوردستان24، بأن اجتماعًا خاصًا لمناقشة ملف عائدات النفط انطلق قبل قليل، وذلك برئاسة كريم خصباك وبمشاركة مستشاري المجلس.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الملفات الاقتصادية والمالية الحساسة، وسط ترقب لنتائجه وما قد يصدر عنه من توصيات أو قرارات بشأن تنظيم العائدات وضمان الشفافية في إدارتها.

وكان من المقرر أن يقرر مجلس الدولة قبل يومين بشأن الخطاب المرسل من قبل مجلس الوزراء الاتحادي حول الخلاف بين أربيل وبغداد بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان.

ومع ذلك، أرجأ مجلس الدولة قراره إلى اليوم الثلاثاء. وأشارت المصادر إلى أن مجلس شورى الدولة قد طلب حضور مستشارين من وزارة المالية + العدل في إقليم كوردستان للاجتماع المقرر اليوم بخصوص الخلافات حول إيرادات الإقليم غير النفطية للتحضير للرد على كتاب مجلس الوزراء الاتحادي.

وبعد خلاف مطول بين الوفدين المشتركين من أربيل وبغداد حول مسألة الإيرادات غير النفطية في الإقليم، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحالة الخلاف إلى مجلس شورى الدولة خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي.