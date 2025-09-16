زاخو تشدد الرقابة على المنتجات الغذائية وتضبط كميات من المواد المقلدة ومنتهية الصلاحية

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار حملات الرقابة الصحية، أصدرت السلطات في بغداد وزاخو قرارات بمنع تداول عدد من المنتجات الغذائية، خاصة الألبان والعصائر، التي لا تحمل شعارات رسمية أو التي تكون منتهية الصلاحية، مؤكدة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بغداد عن حظر تداول دبس "كربلاء"، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة أوقفت عملياتها، وأن أي منتج يحمل هذا الاسم في الأسواق حاليًا هو منتج مقلد ومجهول المصدر.

وفي ادارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، اتخذت قائمقامية القضاء إجراءات مماثلة لمنع بيع الألبان التي لا تحمل شعارًا رسميًا أو تاريخ صلاحية واضحًا.

وفي لقاء مع كوردستان24، أوضح ولات هه ژار، مسؤول الادارة في قائمقامية زاخو، تفاصيل هذه الإجراءات قائلاً: "بصفتنا لجنة مشتركة وبإشراف مباشر من قائمقام القضاء، نقوم بجولات تفتيشية يومية. وقد أصدرنا تعميمًا رسميًا لمديرية الصحة في زاخو بخصوص عصائر كربلاء، بعد أن وردنا كتاب رسمي من وزارة الصحة العراقية ومن وزارة صحة الإقليم يفيد بأن معمل عصائر كربلاء قد توقف عن العمل، وأن أي منتج يحمل هذا الاسم في الأسواق هو مقلد".

وأضاف هه ژار: "لقد أبلغنا جميع المحلات والأسواق بضرورة عدم بيع أو شراء هذا المنتج، وصادرنا كميات كبيرة منه وأحيلت إلى التلف. نحن نطلب من المواطنين عدم شراء أي منتج غذائي لا يحمل تاريخ صلاحية واضحًا".

وحول الإجراءات المتخذة ضد المخالفين، قال: "نحن في قائمقامية زاخو لدينا تعليمات صارمة. في حال وجود أي مواد منتهية الصلاحية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المحل أو المصنع. لقد قمنا بتنبيه مصانع الألبان عدة مرات وفرضنا عليهم عقوبات، وفي حال تكرار المخالفة، سيتم إحالة الموضوع إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات أشد".

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مشتركة بين السلطات الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق وحماية صحة المستهلكين.