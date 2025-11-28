إسبانيا تسجّل أول إصابة بحمى الخنازير منذ 3 عقود

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الزراعة الإسبانية، الجمعة، إن حمى الخنازير الأفريقية عادت إلى البلاد للمرة الأولى منذ 3 عقود.

وثبتت إصابة خنزيرين بريين نافقين قرب برشلونة بالفيروس، مما يعرض صادرات لحوم الخنازير المتنامية إلى الصين لخطر الحظر.

ويتزامن تفشي الفيروس، وهو الأول منذ 1994، مع الجهود التي تبذلها إسبانيا للتودد إلى بكين والفوز بحصة في سوق لحوم الخنازير، وفق ما نقلته صحيفة العين.

لكن أي حظر قد يكون محدود النطاق بعد أن وقعت الصين وإسبانيا اتفاقا هذا الشهر ينص على فرض بكين قيودا على الواردات القادمة من المناطق المتضررة فقط، لا من إسبانيا بأكملها.

وتقع برشلونة في إقليم قطالونيا، وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن الإقليم يمثل حوالي ثمانية بالمئة من مزارع لحم الخنزير في البلاد.

وإسبانيا هي أكبر منتج للحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ حوالي ربع إنتاج التكتل متقدمة على ألمانيا، إذ تبلغ صادرات مدريد السنوية من لحم الخنزير نحو 3.5 مليار يورو (4.05 مليار دولار).

وقالت وزارة الزراعة إنها أخطرت الاتحاد الأوروبي وفعلت إجراءات الطوارئ في المنطقة المتضررة، وحثت مزارع الخنازير على تشديد الإجراءات الأمنية ريثما يحاول المحققون العثور على مصدر العدوى.

وبدأ الفيروس، وهو غير ضار بالبشر ولكنه مميت للخنازير، في الانتشار في غرب أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.