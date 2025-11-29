الأنواء الجوية في العراق: توقّعات بهطول أمطار خفيفة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم السبت، أن البلاد ستشهد هطول أمطار خفيفة وانخفاضاً في درجات الحرارة للأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن الطقس ليوم غدٍ الأحد، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أطار خفيفة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

موضحةً أن درجات الحرارة العظمى في جميع محافظات العراق، ستكون كالآتي: السليمانية 19، دهوك ونينوى 21، أربيل والأنبار وكركوك 22، صلاح الدين 23، بغداد وديالى 24، كربلاء المقدسة 25، بابل وواسط والديوانية والنجف الأشرف 26، ميسان وذي قار والمثنى والبصرة 27".

وأضاف البيان أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

أما طقس يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين، فبحسب الهيئة، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع محافظات العراق".