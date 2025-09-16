مجلس الدولة يؤجل مناقشة وتقديم الرأي القانوني في الخلاف بين بغداد وأربيل حول الإيرادات غير النفطية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بأن مجلس الدولة أجّل مناقشة وتقديم الرأي القانوني، بشأن الخلاف القائم حول الإيرادات غير النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وفقاً لمراسل كوردستان24: عقد مجلس الدولة صباح اليوم اجتماعاً، بإشراف القاضي كريم خسباك، حضره مستشارا وزارتا المالية والاقتصاد، والعدل، في حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف: "قرر مجلس الدولة، تقديم الرأي القانوني لمجلس الوزراء حول الإيرادات غير النفطية ليوم غد الأربعاء.

وكان مجلس الدولة حدّد اليوم الثلاثاء موعداً لمناقشة وتقديم الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء بشأن الخلاف القائم حول الإيرادات غير النفطية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وكان مجلس الدولة طلب حضور مستشارين عن وزارتي المالية والعدل في حكومة الإقليم، خلال جلسة الثلاثاء، ليتمكّنوا من تقديم الردود القانونية المشتركة أمام مجلس الوزراء.

وتوجد خلافات قانونية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن المواد 29 و30 من قانون إدارة المالية لعام 2019، والمادة 21 في مشاريع القوانين للسنوات 2023 و2024 و2025.

وناقش مجلس الدولة صباح الأحد، 14 أيلول/سبتمبر 2025، المذكرة المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان وتصدير النفط والإيرادات المحلية