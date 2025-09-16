قطر تشكر موقف حكومة إقليم كوردستان من القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له الدوحة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أجرى فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025، زيارة للسفارة القطرية في بغداد، وتم استقباله من قبل سلطان بن مبارك الكبيسي سفير دولة قطر في بغداد.

وخلال اللقاء، بحث أوضاع المنطقة، وبالأخص القصف الذي تعرضت له العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الإسبوع الماضي وتداعياته على دول المنطقة.

وعبر السفير القطري عن شكره وامتنانه، لموقف حكومة إقليم كوردستان من القصف الذي تعرضت له بلاده من قبل إسرائيل، مؤكدًا ان هذا الموقف كان متوقعًا من حكومة الإقليم.

كما أشار الكبيسي الى العلاقات الوطيدة بين الشعبين الكوردستاني والقطري، وبالأخص في المجالات الاقتصادية والإستثمارية والسياحية.

وأشاد بالتطور الذي يشهده إقليم كوردستان في جميع المجالات، مؤكدًا ان هذا التطور جاء بفضل خطط و جهود حكومة مسرور بارزاني، والذي يجب ان تستمر ببرامجها، لضمان حياة افضل لشعب كوردستان.