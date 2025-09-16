واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكاتٍ مالية مرتبطة بإيران

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على إيرانيين وشركات واجهة بتهمة تسهيل تحويلات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، بينها عائدات نفطية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكات الإيرانية استغلت شركات وهمية وعملات مشفرة لغسل الأموال ودعم برامج صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى تمويل جماعات مسلحة في المنطقة.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب جون ك. هيرلي أن واشنطن "ستواصل تعطيل التدفقات المالية التي تموّل أنشطة إيران الخبيثة".

مشيرًا إلى أن العقوبات جاءت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن حملة "الضغط الأقصى".

وبموجب العقوبات، تُجمّد أصول الكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، وتُحظر أي تعاملات معها، مع التهديد بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات الأجنبية المتعاملة معها.

تأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد الأميركي ضد طهران وسط اتهامات باستخدامها عائدات النفط والعملات الرقمية لتمويل أذرعها المسلحة في الشرق الأوسط.