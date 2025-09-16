آنو جوهر: بفضل حكمة الرئيس بارزاني تعيش المكونات بأمانٍ وسلام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أُقيم في أربيل، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2025)، حفل إحياء ذكرى مجزرة قرية صوريا، حيث أكد الأمين العام للتحالف المسيحي، آنو جوهر، أن السبب الوحيد وراء ارتكاب تلك المجزرة هو أن سكان القرية كانوا من المسيحيين.

وقال جوهر في كلمته: مجزرة صوريا كانت جرحاً غائراً في جسد العراق وكوردستان، إذ تُرك عشرات الأطفال من دون آباء وأمهات، والسبب الوحيد وراءها هو أن سكان القرية مسيحيون.

وأضاف أن "عقلية محو الآخر وحرمان المكونات من هويتها لا تزال من أبرز المشكلات التي يعاني منها العراق منذ تأسيسه، حيث تحولت المطالبة بالحرية إلى سبب للعقاب عبر المجازر".

وأشار الأمين العام للتحالف المسيحي إلى أن "هناك عقلية متشددة تسعى لتجويع شعب كوردستان".

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "المكونات حُميت بحكمة الرئيس بارزاني، ونقدّر دوره في حمايتها".

وختم جوهر بالقول: التاريخ يعيد نفسه، ونحن نؤمن بقيادة كوردستان ونطالب بتحرير مواطني سهل نينوى من الميليشيات.

ووقعت مجزرة صوريا، في زاخو بمحافظة دهوك يوم 16 سبتمبر1969 وقتل فيها 38 شخصاً وجرح 22 آخرين وقد نفذ هذه المجزرة الملازم الثاني عبد الكريم الزبيدي أحد أعضاء حزب البعث.