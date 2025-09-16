الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة في اليمن "بشكل فوري"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجّه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء "إنذارا عاجلا" لإخلاء ميناء الحديدة في غرب اليمن الواقع تحت سيطرة الحوثيين، متوعدا بقصفه "في الساعات القريبة".

وقال الجيش إنه "سيهاجم في الساعات القريبة" منطقة الميناء في ضوء "الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي".

ودعا "كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية التي غالبا ما تنجح في اعتراضها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول المتمردون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات على مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.

والخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على عدة مواقع في اليمن بينها العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل، بحسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة الحوثيين.

لاحقا، تعهد الرئيس الجديد لحكومة الحوثيين محمد أحمد مفتاح مواصلة قتال إسرائيل خلال تجمع جماهيري في صنعاء، بعدما قضى سلفه في غارة إسرائيلية على اليمن أواخر آب/أغسطس.

AFP