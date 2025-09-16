ترامب يرفع دعوى قضائية ضد صحيفةٍ أميركية ويطالب بتعويضٍ خيالي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إقامة دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" بتهمة التشهير، مطالباً بتعويضٍ بقيمة 15 مليار دولار.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": سُمح لصحيفة نيويورك تايمز بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة للغاية، وهذا سيتوقف الآن!.

مضيفا أنه سيتم النظر بالدعوى في فلوريدا.

وتابع: اليوم، يشرفني أن أقيم دعوى قضائية على نيويورك تايمز بتهمة التشهير والقذف بقيمة 15 مليار دولار.

وفي منشوره، وصف الرئيس ترامب الصحيفة بأنها "واحدة من أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطاً في تاريخ بلادنا".

واتهمها بأنها "الناطق الفعلي باسم الحزب الديموقراطي اليساري المتطرف"، وبأنها دعمت المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.

وقال إن صحيفة نيويورك تايمز "تحدثت لعقود ضد رئيسكم المفضل (أنا!) وعائلتي وأعمالي".

وهذه ليست الدعوى القضائية الأولى التي يقيمها ترامب على وسائل إعلام يعتبرها "معادية".

وفي يوليو/تموز، أقام ترامب دعوى على صحيفة وول ستريت جورنال مطالباً بتعويض مقداره 10 مليارات دولار على الأقل بتهمة التشهير، بعدما نشرت مقالا يفيد بأنه كتب رسالة إلى رجل الأعمال جيفري إبستين المتهم باعتداءات جنسية.