وزير النقل والاتصالات: المواقع الإلكترونية غير اللائقة لم تُحظر في العراق حتى الآن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، أن المواقع الإلكترونية غير اللائقة لم تُحظر في العراق.

مشيراً إلى أن الإقليم أطلق منذ ثلاث سنوات باقة عائلية تهدف إلى توعية الآباء بشأن استخدام أطفالهم للمنصات الرقمية.

وقال جوهر في تصريحٍ لكوردستان 24، إن باقة التوعية تأتي بتوجيه من رئيس وزراء الإقليم، وبالتعاون مع مجموعة من الخبراء، لتقديم خدمات عائلية تساعد المجتمع على متابعة أنشطة الأطفال الرقمية وطمأنة أولياء الأمور بشأن استخدام أبنائهم لأي تطبيق أو شبكة تواصل اجتماعي.

وأكد الوزير أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي للأطفال وتوفير بيئة أكثر حماية لهم عند تصفح الإنترنت.

وأمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق وحجب جميع المواقع "غير اللائقة" في جميع أنحاء البلاد بناء على طلب عضو مجلس النواب العراقي باسم خزعل خشان.

وجاء القرار استناداً إلى المادة 39 من نظام المحكمة الداخلي رقم 1 لسنة 2022، وأمرت المحكمة وزارة الاتصالات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات بتعليق وحجب كافة المواقع الإلكترونية غير اللائقة في كافة أنحاء العراق.

وحظرت الحكومة الاتحادية وفلترت أكثر من 4000 موقع غير لائق منذ عام 2015، لكن مستخدمي الإنترنت ما زالوا يفتحونها باستخدام شبكات VPN.

وبحسب إحصائيات شركة أبحاث المواقع البريطانية "سمير ويب"، فإن العراق يحتل المرتبة الأولى عربياً في زيارة المواقع غير اللائقة.

وتحتل المواقع الإباحية المرتبة الرابعة عالمياً في عدد الزيارات، بعد التسوق والمقامرة والألعاب الإلكترونية.