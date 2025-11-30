آنو جوهر: حقوقنا الرقمية بحاجة إلى حماية شاملة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قدم وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر كلمة، اليوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025، في "قمة حوكمة الإنترنت في كوردستان" سلط خلالها الضوء على الحقوق الرقمية وتحديات التكنولوجيا.

وأكّد جوهر قائلاً: يجب أن تتاح لجميع الفئات والشرائح، وخاصة المجتمعات المهمّشة، فرصة متساوية للوصول إلى التكنولوجيا. كما شدّد على ضرورة الالتزام بالسياسات التي تحمي الحقوق الإلكترونية وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية.

وفيما يتعلق بالتغيّرات السريعة في عالم التكنولوجيا، قال وزير النقل والاتصالات: نعيش مرحلة تتصاعد فيها التهديدات الإلكترونية؛ فالمعلومات المضللة تنتشر أسرع من الحقائق، وتطوّر الذكاء الاصطناعي يتقدّم على الأطر القانونية القائمة.

وأضاف: ما زلنا نواجه تهديدات الطائرات المسيّرة التي تستنزف مواردنا ولا تلتزم بالحدود، فضلاً عن التهديدات الأخرى الموجودة في إقليم كوردستان، والتي تستوجب ضمان أمن واستقرار الإقليم من الداخل.