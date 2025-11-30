مصدر حكومي: رفع التقرير النهائي حول هجوم كورمور للسوداني اليوم تمهيداً لإعلانه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن التقرير النهائي بشأن استهداف حقل كورمور للغاز سيُرفع اليوم الأحد إلى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليه قبل الإعلان رسمّيًا، دون تأكيد ما إذا كانت لجنة التحقيق توصلت إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأوضح المصدر أن السوداني قد يتخذ قرارات مهمة بخصوص الحادث، مشيرًا إلى أن الاستهداف يتجاوز البعد الداخلي ويحمل أبعاداً خارجية تتصل بأمن الطاقة في العراق. وأكد أن المرحلة الحالية رغم أنها مرحلة تصريف أعمال "لا تعني التهاون في الملفات المرتبطة بالأمن القومي".

وكان وفد أمني رفيع قد زار موقع الحقل في جمجمال مساء الجمعة، وضم وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري. وعقد الوفد اجتماعًا مع ممثلي شركة دانا غاز الإماراتية المشغّلة للحقل، وأكد حينها أن نتائج التحقيق ستُعلن خلال 72 ساعة.

وبحسب مصدر في غرفة العمليات المشتركة، فقد استدعت اللجنة العليا ضباط استخبارات في محافظتي كركوك وصلاح الدين للحصول على معلومات إضافية. كما تقرر تشكيل لجنتين فرعيتين: لجنة فنية تضم ممثلين من الدفاع الجوي والقوات الجوية والهندسة العسكرية ومدفعية الجيش. ولجنة للأدلة الجنائية تختص بتحليل نوع المقذوفات ومسافات الاستهداف وآلية التنفيذ.

وفي سياق متصل، استأنف الحقل يوم أمس السبت عمليات التصدير بشكل تجريبي بعد ثلاثة أيام من التوقف، حيث باشرت شاحنات نقل الغاز عملها في الساعات الأولى من الصباح بهدف اختبار الجاهزية التشغيلية.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، قد أكد في بيان سابق أن نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة بعد استكمال جمع المعلومات وتحديد الجهات الضالعة بالهجوم، مشيراً إلى أن التحقيق يجري بإشراف وزير الداخلية وبدعم من التحالف الدولي واللجان الفنية المختصة في قيادة العمليات المشتركة.

المصدر : وكالات