وزير الكهرباء في كوردستان: المنظومة الكهربائية ستتعافى بالكامل مساء اليوم والإنتاج سيصل لـ 4500 ميغاواط

منذ 41 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الأحد (30 تشرين الثاني 2025)، عن قرب عودة منظومة الطاقة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي، مرجحاً تضاعف الإنتاج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال صالح في تصريح صحفي: "يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية حالياً نحو 2000 ميغاواط، وتشير توقعاتنا إلى أن الإنتاج سيرتفع بشكل تدريجي وتصاعدي ليصل ما بين الساعة 04:00 و 05:00 من مساء اليوم إلى مستويات تتراوح بين 4000 و4500 ميغاواط".

وأكد وزير الكهرباء أن وصول الإنتاج إلى هذا السقف يعني "عودة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي الذي كان سائداً قبل الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور".

التنسيق مع بغداد لتوفير غاز المنازل

قدّم كمال محمد صالح شكره لكل من وزارتي الكهرباء والنفط العراقيتين وقال: "يوم السبت الماضي، 29 تشرين الثاني، تم إرسال أول قافلة من غاز المنازل من قبل وزارة النفط الاتحادية إلى إقليم كوردستان وتم توزيعها على المدن"، وقال: الإرهابيون كانوا يريدون من خلال استهداف حقل غاز كورمور خلق مشكلة أيضاً لغاز المنازل، لكن بالتنسيق مع بغداد استطعنا إفشال هذا المخطط.

نتائج تحقيق اللجنة الأمنية

أكد وزير الكهرباء مجدداً: "تم تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، وعضوية ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ويجرون تحقيقاً في الهجوم، وهذه المرة، لم يمر الهجوم بسهولة ويجب الكشف عن المهاجمين وتقديمهم للعدالة."

المطالبة المطالبة بتوفير نظام دفاع جوي

وشدد على ضرورة توفير نظام دفاع جوي مضاد للطائرات المسيرة لحقل كورمور، وقال: "شركة دانة غاز التي تعمل في هذا الحقل لديها نفس مطلب حكومة إقليم كوردستان. لقد ناقشنا هذا الموضوع مع جميع شركائنا وأصدقائنا، وهذه المرة أيضًا حكومة العراق دخلت على الخط بجدية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية، في حكومة إقليم كوردستان، أن الجهود لاستئناف ضخ الغاز وتطبيع وضع الكهرباء مستمرة، ومن المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته اليوم.

وصرحت الدكتورة غزال هوستاني، المدير العام للعقود في وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، في تصريح لـ كوردستان24، قائلة: "كل من وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية تواصلان جهودهما لاستئناف ضخ الغاز، وإن شاء الله اليوم سيعود ضخ الغاز ووضع الكهرباء إلى طبيعته".

وأكدت هوستاني أيضاً أن الشركات وموظفيها يطالبون بضمانات للسلامة، وقالت في هذا الصدد: "الشركات والموظفون يريدون ضمانات للسلامة، وهذا يتطلب أن تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات على أعلى مستوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وأعلنت وزارة الكهرباء من اجانبها، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه عند الساعة الثانية من فجر اليوم بدأ نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، مما أتاح إعادة تشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة خلال الأيام الماضية.

وأوضح البيان أن المنظومة الكهربائية تشهد تحسناً ملحوظاً منذ بدء تدفق الغاز، متوقعاً عودة الاستقرار الكامل خلال 24 ساعة في حال استمرار الإمدادات دون انقطاع.

واختتمت وزارة الكهرباء بيانها بالتأكيد على متابعتها للتطورات الفنية لحظة بلحظة، بهدف تأمين استمرارية التجهيز وتحسين ساعات التجربة للمواطنين.