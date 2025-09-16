نتنياهو يتّهم قطر بتمويل حماس ويعتبر ضربة الدوحة "مبرّرة"

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطر بتمويل حماس، معتبرا أن الضربة التي استهدفت قادة الحركة الفلسطينية في الدوحة الأسبوع الماضي كانت "مبررة".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "قطر على ارتباط بحماس، فهي تؤويها وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية، لكنها اختارت عدم استخدامها". وأضاف "لذلك، كان تحركنا مبررا تماما".

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف "قيادة حركة حماس" في العاصمة القطرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على مقر حماس في قطر تم تنسيقه مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش والشاباك هاجما من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس.

وأكّد أدرعي عبر منشورٍ على إكس، أن قيادة حماس المستهدفة قادت أنشطة وصفها بـ "الإرهابية" على مدار سنوات.

معتبراً أنها تتحمّل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب "مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".