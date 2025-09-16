أرسنال يهزم بلباو بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نجح نادي أرسنال الإنجليزي في تحقيق فوزٍ ثمين على مضيفه أتلتيك بيلباو الأسباني، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأولى لمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفي الجانرز كل من البرازيلي مارتينيللي والبلجيكي تروسارد بالدقيقتين 72 و87 على الترتيب.

وبذلك الفوز المستحق، يؤكد أرسنال سعيه بقوة من البداية للمضي قدماً نحو أبعد مدى في الكأس ذات الأذنين.

وكان قد وصل لنصف النهائي بالعام الماضي ثم خسر على يد باريس سان جيرمان الذي توج بالبطولة في النهاية.