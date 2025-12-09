هيمن ميراني: غداً الأربعاء ستصل قافلة المساعدات إلى المتضررين من السيول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام لديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، هێمن ميراني، اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، أن مركز التنسيق المشترك للأزمات، وبإشراف مباشر من وزارة الداخلية، بدأ حملة واسعة لجمع المساعدات وتقديم الدعم للأسر المتضررة في چەمچەماڵ والمناطق التي ضربتها السيول خلال الأيام الماضية.

وقال ميراني إن الحملة ستنطلق صباح الأربعاء بمشاركة منظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية ومتطوعين، مؤكداً أن المبادرة تعكس روح التضامن والأخوّة بين أبناء كوردستان، وتقف إلى جانب العائلات المتضررة في هذا الظرف الصعب.

وشهدت مناطق چمچماڵ ضمن حدود محافظتي السليمانية وكركوك خلال اليومين الماضيين عاصفة مطرية قوية أدت إلى سيول واسعة خلّفت أضراراً مادية كبيرة، وأسفرت عن وفاة ثلاثة مواطنين، فيما ما يزال شخص آخر في عداد المفقودين.