مقر بارزاني يوجّه مؤسسة بارزاني الخيرية بالتدخل العاجل لمساعدة المتضررين في جمجمال وليلان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تقدّم مقر بارزاني بأحر التعازي لأسر ضحايا السيول في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية وليلان بمحافظة كركوك.

وفي بيانٍ له، أعرب مقر بارزاني عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا، سائلاً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وفي جزءٍ آخر من البيان، وجّه مقر بارزاني مؤسسة بارزاني الخيرية بالتدخل العاجل لمساعدة المتضررين والقيام بكل ما في وسعها لمساعدتهم.

وتشهد مدن متفرقة من إقليم كوردستان، منذ فجر اليوم الثلاثاء، موجة من الأمطار الغزيرة أدى إلى تشكل السيول في بعض المناطق والتي تسببت في قطع الطريق الرابط بين السليمانية وجمجمال.

كما داهمت المياه عدداً من المنازل مسببة أضراراً مادية، وجرفت عدداً من السيارات، وسط مناشدات من المواطنين لفرق الإغاثة بالتدخل العاجل.

وأعلنت مديرية صحة جمجمال، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين وتدهور حالتهم الصحية جراء السيول التي اجتاحت المنطقة.