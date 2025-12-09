مقتل طاقم طائرة عسكرية روسية تحطمت على بعد 200 كيلومتر من موسكو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تحطّمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "ان 22" An-22 الثلاثاء في منطقة إيفانوفو، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق موسكو، ما تسبب بمصرع كل من كانوا على متنها، وفق السلطات التي لم تعلن حصيلة رسمية.

وجاء في بيان للجنة التحقيق الروسية عدة أن "كل أفراد الطاقم الذين كانوا في الطائرة قضوا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت اللجنة المكلفة إن تحقيقا قد فُتح في "انتهاك قواعد إعداد الرحلات الجوية".

وأفاد مصدر في جهاز الإنقاذ وكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن سبعة أشخاص ربما كانوا في الطائرة.

وأوردت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة تحطّمت في منطقة غير مأهولة "خلال رحلة تجريبية بعد أعمال تصليح".

ولم توضح السلطات الروسية حتى الآن ما إذا كان الحادث مرتبطا بالحرب مع أوكرانيا.

في روسيا، يعد شائعا تحطّم الطائرات العسكرية أو المدنية، خصوصا بسبب المشاكل التقنية أو الأحوال الجوية السيئة أو الأخطاء البشرية.