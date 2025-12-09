صحة كوردستان تعلن تفاصيل استجابتها للأضرار التي خلفتها السيول في جمجمال

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، تفاصيل استجابتها العاجلة للسيول التي ضربت قضاء چمچماڵ وأسفر عن وفاة مواطن يبلغ 72 عاماً وامرأة تبلغ 22 عاماً، إضافة إلى إصابة 12 مواطناً آخرين.

وقالت الوزارة في بيانها إنه وبناءً على توجيهات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تحرك فوراً وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي برفقة المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامي ومدير مستشفى چمچماڵ العام الدكتور نور الدين جلال، لمتابعة إجراءات إنقاذ المصابين والإشراف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وذكر البيان أن فرق الإسعاف والإنقاذ باشرت فوراً نقل المصابين، بينما نفّذ الأطباء والكوادر الصحية في مستشفى چمچماڵ جميع الإجراءات الطبية العاجلة، ولا تزال عملية المتابعة والعلاج مستمرة للحالات التي تتطلب رعاية إضافية.

وأكد وزير الصحة في تصريح له أن الوزارة "كانت على تواصل مباشر ومستمر مع الجهات الصحية في السليمانية وچمچماڵ منذ اللحظة الأولى لحدوث السيول".

مشيراً إلى أن الإجراءات اللازمة اتُّخذت فوراً وأن فرق الطوارئ الصحية تعمل حالياً على معالجة الإصابات الناتجة عن الحادث.

وأضاف الوزير: نعرب عن حزننا العميق لوفاة مواطنين وإصابة آخرين، وللأضرار المادية التي لحقت بمنازل الأهالي. كما نتقدم بالشكر لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لمتابعته المستمرة، ولجميع الكوادر الصحية وفرق الإسعاف على جهودهم وتفانيهم في أداء واجبهم".

وختمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على استمرار تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمصابين، ومتابعة الوضع ميدانياً حتى استكمال جميع الإجراءات الطبية اللازمة.