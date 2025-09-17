الريال يحقّق فوزاً صعباً على مرسيليا في أبطال أوروبا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الاسباني المنقوص الى فوز صعب على ضيفه مرسيليا الفرنسي 2-1 الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقدم مرسيليا عبر الأميركي تيموثي وياه (22) ورد ريال بهدفين لنجمه مبابي (29 و81 من ركلتي جزاء)، رافعا رصيده الى 57 هدفا في المسابقة القارية العريقة التي يحمل فريقه الرقم القياسي في عدد القابها (15).

وأكمل ريال المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد قائده داني كارفاخال (72) في ثاني ضربة موجعة بعد اصابة مدافعه الانكليزي ترنت الكسندر-أرنولد ودخول الاخير مكانه (4)، في ثاني مباراة تواليا يكملها الملكي بعشرة لاعبين بعد لقائه ضد ريال سوييداد (2-1) في الدوري السبت.

وتنتظر ريال رحلة طويلة في الجولة الثانية الى كازاخستان لمواجهة كايرات، قبل أن يستضيف يوفنتوس الايطالي ويحل ضيفا على ليفربول الانكليزي واولمبياكوس اليوناني ثم يستقبل مانشستر سيتي الانكليزي وموناكو الفرنسي، على ان ينهي دور المجموعة بمواجهة مضيفه بنفيكا البرتغالي الذي فرط الثلاثاء بتقدمه على ضيفه المتواضع قره باغ الأذربيجاني بهدفين نظيفين وسقط في النهاية 2-3.