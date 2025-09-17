مقتل 22 قروياً بأيدي "مسلحين" في غرب النيجر

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 22 قروياً في غرب النيجر الإثنين في هجوم نفّذه "مسلّحون" على متن دراجات نارية في منطقة تيلابيري بالقرب من مالي، بحسب ما أفادت مصادر محليّة الثلاثاء.

وقال أحد سكّان تونديكيويندي المجاورة لقرية تاكوبات إنّه صباح الإثنين هاجم "مسلّحون" على متن دراجات نارية القرية وأطلقوا النار على قرويين خلال مراسم عمادة ممّا أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأضاف "بعد ذلك، توجّه المهاجمون إلى محيط تاكوبات حيث قتلوا سبعة أشخاص آخرين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأكدت محطة إلمايسترو تي في التلفزيونية المحلية هذه الحصيلة.

وقالت القناة "قتل 22 شخصا بريئا بوحشية دون أيّ مبرّر أو سبب".

ورغم الانتشار العسكري المكثف في تيلابيري، المنطقة القريبة من بوركينا فاسو ومالي، لا يزال عنف الجماعات الجهادية مستمرا فيها، وهو يطال المدنيين والعسكريين على حد سواء.