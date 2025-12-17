مجلس أمن إقليم كوردستان يعلن نتائج التحقيق في حادثة تخريب مقبرة المسيحيين بشقلاوة

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، بياناً بشأن تحطيم وتخريب شواهد قبور مقبرة المسيحيين في قضاء شقلاوة، واعتراف المتهم الذي أقدم على ارتكاب هذا الفعل.

وجاء في بيان مجلس أمن إقليم كوردستان أنهم تمكنوا من كشف هوية منفذ هذه العملية، ويدعى «حسين صالح مصطفى»، وتم اعتقاله بأمر قضائي.

وأشار البيان إلى أن المتهم اعترف بارتكابه هذه الجريمة تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية.

